Previsão dos combustíveis próxima semana em Portugal

O preço dos combustíveis para a próxima semana de 7 a 13 de abril em Portugal continental, apresentam uma tendência de descida no Gasóleo e tendência de subida na Gasolina O Gasóleo deverá descer até -0,5 cêntimos (-0,005 euros/litro) e a Gasolina deverá subir até 1 cêntimo (0,01 euros/litro) de acordo com a imprensa especializada do setor.

Qual o preço médio dos combustiveis na proxima semana?

Assim, e a partir de segunda-feira (7 de abril), quando for abastecer a sua viatura irá passar a pagar 1.593 euros por litro de gasóleo simples e 1.755 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas na última segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e que já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras.

Quanto sobe ou desce o gasoleo para a semana que vem?

O preço do litro de gasóleo deverá descer até -0,5 cêntimos (-0,005 euros/litro)

Quanto sobe ou desce a gasolina para a semana que vem?

O preço do litro de gasolina deverá subir até 1 cêntimo (0,01 euros/litro)

Relembramos que cada posto de abastecimento de combustível é livre de definir o seu próprio preço.

Veja o preço dos combustiveis mais baratos por marca e ou concelho aqui.

Pode consultar o preço dos combustíveis Madeira para a semana que vem.

Análise da evolução do preço dos combustíveis nas últimas semanas A carregar gráfico... Fatores que influenciaram as flutuações de preços Vários fatores internos e externos contribuíram para as recentes oscilações de preços: Custo de refinação: O aumento nas despesas operacionais das refinarias, como energia, refletiu-se nos preços ao consumidor.

O aumento nas despesas operacionais das refinarias, como energia, refletiu-se nos preços ao consumidor. Impostos e taxas: Alterações nas políticas fiscais influenciaram os custos finais. Estas mudanças incluíram ajustes no Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP), impactando os preços de forma generalizada.

Alterações nas políticas fiscais influenciaram os custos finais. Estas mudanças incluíram ajustes no Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP), impactando os preços de forma generalizada. Tensões geopolíticas: Incidentes no Médio Oriente e decisões da OPEP sobre os níveis de produção criaram incertezas no mercado global.

Metodologia de cálculo dos preços dos combustíveis para a próxima semana

Calcular os preços dos combustíveis é um processo complexo que envolve muitas variáveis. Essas variáveis não são apenas importantes economicamente, mas também são altamente relevantes para o nosso quotidiano, desde a nossa capacidade de deslocação até ao impacto dessa mobilidade no meio ambiente. De seguida, vamos explicar esta fórmula complexa para ajudá-lo a entender melhor o que está por trás do preço do combustível sempre que vai abastecer.

Vamos começar com os fatores que compõem a maior percentagem nos preços de combustíveis. Os Imposto. Em Portugal, o Estado fixa cerca de 60% do preço final do combustível pago pelos consumidores. Isto deve-se principalmente ao imposto sobre os produtos energéticos petrolíferos (famoso ISP) e ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA). O ISP é um imposto específico cobrado sobre o consumo de petróleo e os seus derivados. O IVA é um imposto geral cobrado sobre todas as transações comerciais, incluindo a venda de combustível. Ambos são adicionados ao preço base do combustível para dar ao consumidor final o preço que se paga na bomba.

O valor base do combustível é determinado por muitos fatores. O primeiro, e talvez o mais importante, é o preço internacional do petróleo. A cotação internacional é monitorizada diariamente e afeta diretamente o valor base do combustível. Mudanças na oferta e procura, instabilidade política em países produtores de petróleo e outros fatores macroeconómicos podem fazer com que esses preços flutuem significativamente.

O custo do transporte de petróleo para Portugal também é uma parte importante do valor base do combustível. Somados aos abastecimentos internacionais, esses custos de transporte representam quase 30% do preço final do combustível. A obrigatoriedade de incorporação de biocombustíveis também deve ser considerada. Como parte dos esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os estados estão obrigados a reforçar a percentagem de biocombustíveis nos combustíveis. As percentagens de incorporação são determinadas anualmente pelos países de acordo com as metas da União Europeia. Em Portugal a entidade responsável é a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).

Outro fator a considerar são as reservas estratégicas de petróleo e derivados geridas pela ENSE. Os custos de gestão e armazenamento destas reservas, a descarga e armazenamento de produtos petrolíferos refletem-se nos preços dos combustíveis, bem como os custos de comercialização e margens comerciais.

Perguntas frequentes sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

Quando são atualizados os preços dos combustíveis em Portugal? Em Portugal, os preços dos combustíveis são geralmente atualizados semanalmente, com as alterações a entrarem em vigor às segundas-feiras. As variações refletem as flutuações nos mercados internacionais de petróleo e outros fatores económicos. Por que o preço de combustível varia entre postos de abastecimento? As variações de preço entre postos de abastecimento devem-se a fatores como políticas de preços das empresas, localização geográfica, concorrência local e custos operacionais específicos de cada posto.

